COVID-19 в мире. Заразились более 173 миллионов, умерли более 3,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 228 тысяч 769 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 173 миллиона 544 тысячи 368 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 377 тысяч 696), Индии (28 миллионов 909 тысяч 975), Бразилии (16 миллионов 984 тысячи 218), Франции (5 миллионов 775 тысяч 535), Турции (5 миллионов 293 тысячи 627), России (5 миллионов 76 тысяч 543), Великобритании (4 миллиона 538 тысяч 399), Италии (4 миллиона 233 тысячи 698), Аргентине (3 миллиона 977 тысяч 634), Германии (3 миллиона 710 тысяч 342), Испании (3 миллиона 707 тысяч 523), Колумбии (3 миллиона 593 тысячи 16).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 734 тысяч 835. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 425 человек. В том числе в США всего скончались 597 тысяч 749 человек, Бразилии — 474 тысячи 414, Индии — 349 тысяч 186, Мексике — 228 тысяч 838, Великобритании — 128 тысяч 104, Италии — 126 тысяч 588 и России — 122 тысячи 37.

В Кыргызстане зарегистрировали 107 тысяч 714 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 451 тысячу 641, Узбекистане — 101 тысячу 964, Таджикистане — 13 тысяч 308.