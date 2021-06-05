17:57
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество

Партию кумыса из Кыргызстана уничтожили в Оренбургской области России

В Оренбургской области на пункте пропуска «Сагарчин» задержан груз из Кыргызстана — 230 килограммов кумыса. Об этом сообщают российские СМИ.

МК-Оренбург
Фото МК-Оренбург. Партию кумыса уничтожили в России

Уточняется, что молочную продукцию дважды пытались провезти незаконно. «3 июня специалисты Россельхознадзора совместно с таможенниками на российско-казахстанском участке государственной границы провели ветеринарный досмотр товара. Как оказалось, 230 килограммов кумыса транспортируют без ветеринарных справок, которые подтверждают благополучие места выхода. Задержанная кисломолочная продукция была уничтожена, виновные привлечены к административной ответственности», — пишут СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196580/
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
О тонкостях создания кумыса, и чем отличается иссык-кульский от нарынского
Кумыс из Кыргызстана не пропустили в Россию
В Московской области РФ кыргызстанцы открыли ферму по производству кумыса
Популярные новости
Забастовка. В&nbsp;Бишкеке часть маршруточников сегодня не&nbsp;вышла на&nbsp;линии Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за&nbsp;Хистеварз Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за Хистеварз
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Бизнес
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей ОАО «РСК Банк» запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей
Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи &laquo;Весенний драйв&raquo; Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи «Весенний драйв»
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
5 июня, суббота
17:55
Партию кумыса из Кыргызстана уничтожили в Оренбургской области России Партию кумыса из Кыргызстана уничтожили в Оренбургской...
17:01
С начала года в Кыргызстане продано топлива на 20 миллиардов сомов
16:31
В ЕАЭС будут тестировать технологию оформления товаров электронной торговли
16:02
Сто детей из Баткена отправились на отдых на Иссык-Куль
15:48
Ремонт дороги Бишкек — Кара-Балта. Мэрии столицы поручили сделать объезды