Партию кумыса из Кыргызстана уничтожили в Оренбургской области России

В Оренбургской области на пункте пропуска «Сагарчин» задержан груз из Кыргызстана — 230 килограммов кумыса. Об этом сообщают российские СМИ.
Фото МК-Оренбург. Партию кумыса уничтожили в России
Уточняется, что молочную продукцию дважды пытались провезти незаконно. «3 июня специалисты Россельхознадзора совместно с таможенниками на российско-казахстанском участке государственной границы провели ветеринарный досмотр товара. Как оказалось, 230 килограммов кумыса транспортируют без ветеринарных справок, которые подтверждают благополучие места выхода. Задержанная кисломолочная продукция была уничтожена, виновные привлечены к административной ответственности», — пишут СМИ.