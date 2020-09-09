О тонкостях создания кумыса, и чем отличается иссык-кульский от нарынского

Этнографический городок «Кымыз-Ордо» расположен в селе Бактуу-Долоноту, в самом центре курортной зоны на Иссык-Куле. Он сразу бросается в глаза необычным видом, все выполнено в национальном стиле. Особенно пользуются популярностью у заезжих туристов установленные юрты. Все их убранство позволяет гостям на несколько минут погрузиться в историю кыргызского народа.

По словам хозяйки заведения Шейшен кызы Венеры, прежде всего она идет от пожеланий клиентов. Как показывает практика, сегодня «европой» никого не удивишь. Все стремятся приобщиться к древней культуре кочевых народов.

Взять юрты — они из настоящего войлока, в таких же жили наши предки. Людям приятно, что мы чтим древние традиции. Шейшен кызы Венера

Хозяйка заведения первым делом наливает нам пиалу целебного напитка. Она долго и со знанием дела размешивает его в огромной деревянной бочке. После кристально белый кумыс переливается в специальный ковшик.

«У нас так заведено: каждый гость, прежде чем зайти сюда, должен распробовать его самостоятельно, а потом решить, переступать ему порог нашего заведения или нет, — говорит Шейшен кызы Венера. — Как правило, все, кто хоть раз продегустировал у нас напиток, становятся постоянными посетителями».

Фото Юрия Кузьминых. Хозяйка Шейшен кызы Венера

Она рассказала, как она и младшая сестра Эльвира Осконбаева стали заниматься семейным бизнесом.

«Лет 15 назад сильно заболела мама. Мы ездили по всем медицинским учреждениям, но явных улучшений не наблюдали. Один врач предложил попить ей кобылье молоко. Хотя всегда в хозяйстве были лошади, в нашей семье этот продукт не употребляли. Пришлось ехать к чабанам в горы и просить их доить кобыл. Вместе с мамой приобщилась к молоку вся семья. Потом целебного напитка в доме стало с избытком, и мы начали продавать излишки. Ни о каком семейном бизнесе тогда речи не шло. Но наше кобылье молоко и кумыс стали пользоваться большим спросом. Тогда и решили заняться этим делом серьезно», — продолжила собеседница.

Все началось в Кочкорском районе. В 2012 году решили перебраться на Иссык-Куль. Дело пошло. Клиенты все довольные. На рынке мы около 15 лет. Шейшен кызы Венера

Нечистые на руку предприниматели вместо натурального продукта используют порошок, который завозят из Китая. Пару лет назад некоторые кыргызские СМИ сообщали об отравлении кумысом.

Фото Юрия Кузьминых. Здесь для производства кумыса используют только натуральные продукты

«Я много раз слышала об этом, но в глаза этот порошок не видела. Выход очень простой. Даже не специалисту легко отличить настоящий кумыс от подделки. Свежий напиток, когда его смешиваешь с молоком, сначала сладкий на вкус. Чем он дольше стоит, тем сильнее брожение. Через пару дней он станет крепким. А кумыс, изготовленный из порошка, вкус не поменяет никогда», — отмечает хозяйка заведения.

Ценители отличают кумыс на вкус. Например, кумыс из Нарынской области жидкий и более кисловатый, но он полезнее, чем иссык-кульский. Здесь он более густой. Все это зависит от пастбищ. Шейшен кызы Венера

По ее словам, клиенты бывают разные. Самый традиционный вопрос: «А у вас кумыс настоящий?»

«Если честно, изначально мы долго разъясняли людям производство напитка. Теперь таким невежам даем просто пробовать его. Сами посудите, как я буду в своем этногородке разбавлять напиток водой или другим продуктом? Постоянных клиентов мне терять нет смысла», — говорит предприниматель.

Наша собеседница откровенно призналась, что спрос на ее продукцию из-за пандемии коронавируса упал в этом году. Тем не менее люди стремятся пить кумыс, он хорошо поднимает иммунитет. Целебный напиток с медом употребляют для очищения организма.

Взрослым мы рекомендуем выпивать стакан-полтора перед едой. Не зря кобылье молоко сравнивают с женским. В древности наши предки поили им младенцев, отучая детей от груди. Шейшен кызы Венера

Для приготовления настоящего кумыса используют свежее кобылье молоко. Доят кобылу примерно пять-семь раз в сутки, каждый раз получают в среднем литр молока. Интересно, что перед дойкой к ней подводят жеребенка, так как в противном случае кобыла не даст себя доить. При добавлении в молоко специальной закваски оно превращается в бодрящий и освежающий напиток. Что нужно в жару — утолить жажду, охладить организм изнутри, восстановить силы.

Фото Юрия Кузьминых. Живительный и свежий напиток

Полученное молоко наливают в специальную емкость, где хранится небольшое количество предыдущего кумыса, предназначенного для закваски. А первичную закваску — так называемое бродило — везде готовят по-разному, используя разваренное пшено, солод, кислое коровье молоко, внутренности ягненка, простоявшее кобылье молоко.

Вместо кожаного бурдюка сейчас часто можно встретить специально изготовленные бочки из дерева. Сверху она закрывается, однако крышка имеет маленькое отверстие, через которое проходит деревянный шест со специальной крестовиной на конце для сбивания и взбалтывания.