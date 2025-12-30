Россияне скупили весь кумыс в преддверии года огненной Лошади

Россияне скупили весь кумыс к праздничному столу в преддверии года огненной Лошади. Его потребление резко выросло почти вдвое с 2023 года, пишет «База».

Продажи традиционного напитка степей из кобыльего молока достигли отметки свыше 1,3 миллиона литров за 2025 год, сообщили аналитики из «Честного знака». Кроме того, за два года количество продавцов кисломолочного продукта возросло на 35 процентов.

Популярнее всего кумыс в Башкирии — регион уже третий год подряд первый по продажам. Показатель в республике к концу этого года — 155,27 литра (на 1 тысячу человек). В топ‑5 любителей кисломолочного напитка также вошли Якутия (73,11 литра на 1 тысячу человек), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,49 литра), Ханты-Мансийский автономный округ (34,31 литра) и Татарстан (25,8 литра).