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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 322 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 322 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 2 июня:

  • Национальный хирургический центр — 1;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 25;
  • Клинический родильный дом № 2 — 11;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;
  • Городская клиническая больница № 1 — 47;
  • Городская клиническая больница № 6 — 11;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 20;
  • Чуйская областная объединенная больница — 20;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 8;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 29;
  • Республиканский центр наркологии — 30;
  • Национальный центр фтизиатрии — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 105 тысяч 469 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196140/
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