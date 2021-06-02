Для зараженных COVID-19 свободны 322 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 322 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 2 июня:

Национальный хирургический центр — 1;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 25;

Клинический родильный дом № 2 — 11;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;

Городская клиническая больница № 1 — 47;

Городская клиническая больница № 6 — 11;

Национальный центр кардиологии и терапии — 20;

Чуйская областная объединенная больница — 20;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 8;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 29;

Республиканский центр наркологии — 30;

Национальный центр фтизиатрии — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 105 тысяч 469 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.