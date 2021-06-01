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Общество

Исчезновение Орхана Инанды. Возле аэропорта «Манас» тоже митингуют

Возле международного аэропорта «Манас» митингуют сторонники Орхана Инанды. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Участники акции готовы препятствовать вылету самолетов из Кыргызстана за рубеж. Они считают, что Орхана Инанды похитило посольство Турции в Кыргызстане.

Другая часть митингующих возле турецкого посольства намерена проверять выезжающие с территории дипмиссии автомобили.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг возле здания посольства

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно со вчерашнего дня. Он последний раз выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196025/
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