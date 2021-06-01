В столице заложили капсулу на месте строительства корпуса больницы № 6

В столице заложили капсулу на месте строительства нового корпуса Городской клинической больницы № 6. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, вице-мэр Азамат Сагындык уулу, министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, посол Катара Абдулла бин Ахмед Аль-Сулейти, главный исполнительный директор катарской благотворительной организации Юсеф бин Ахмед Аль-Кувари и директор ее филиала в КР Мохамад Хомам Алсамман.

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И. о. градоначальника отметил, что необходимо строить такие объекты, чтобы врачи могли работать в комфортных условиях, а пациенты — ожидать своей очереди в светлых и просторных коридорах.

В новом корпусе будет три этажа, а также цокольный с въездным пандусом для машин скорой помощи.

На первом этаже будут находиться приемное отделение с диагностическими кабинетами, операционный блок и реанимационное отделение. На втором и третьем этажах будет по 16 двухместных палат с санузлами.