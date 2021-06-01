20:18
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

В столице заложили капсулу на месте строительства корпуса больницы № 6

В столице заложили капсулу на месте строительства нового корпуса Городской клинической больницы № 6. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, вице-мэр Азамат Сагындык уулу, министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, посол Катара Абдулла бин Ахмед Аль-Сулейти, главный исполнительный директор катарской благотворительной организации Юсеф бин Ахмед Аль-Кувари и директор ее филиала в КР Мохамад Хомам Алсамман.

Читайте по теме
Садыр Жапаров принял директора катарской благотворительной организации

И. о. градоначальника отметил, что необходимо строить такие объекты, чтобы врачи могли работать в комфортных условиях, а пациенты — ожидать своей очереди в светлых и просторных коридорах.

В новом корпусе будет три этажа, а также цокольный с въездным пандусом для машин скорой помощи.

На первом этаже будут находиться приемное отделение с диагностическими кабинетами, операционный блок и реанимационное отделение. На втором и третьем этажах будет по 16 двухместных палат с санузлами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196007/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял директора катарской благотворительной организации
В Бишкеке на припаркованную машину обрушилась ветка дерева
Для зараженных COVID-19 свободны 302 койки в медучреждениях Бишкека
В сквере в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке установили навесы-зонты
В жилмассиве «Арча-Бешик» заложили капсулу на месте строительства детсада
День защиты детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу
Для зараженных COVID-19 свободна 321 койка в медучреждениях Бишкека
Для зараженных COVID-19 свободны 334 койки в медучреждениях Бишкека
Скорая и больницы Бишкека планируют закупить медикаменты по завышенным ценам
Для зараженных COVID-19 свободны 358 коек в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Гаражная распродажа прошла в&nbsp;Бишкеке. Что продавали и&nbsp;покупали Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали
Бизнес
Теперь оплата картами через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии! Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с&nbsp;Днем защиты детей Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно! Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!
1 июня, вторник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Исчезновение Орхана Инанды. Митинг возле турецкого посольства продолжат завтра
19:43
На Иссык-Куле милиционеры устроили праздник для детей своих погибших коллег
19:31
В столице заложили капсулу на месте строительства корпуса больницы № 6
19:27
Садыр Жапаров принял Петера Буриана. О чем говорили