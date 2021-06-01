Между кыргызским селом Максат и таджикским Овчу-Калача организуют пеший патруль

Кыргызстан и Таджикистан договорились создать пеший патруль между селами Максат и Овчу-Калача. Решение принято на встрече полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой.
По данным пресс-службы полпредства, стороны обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности на приграничных территориях, а также ход проводимых работ.
Так, было решено организовать совместное пешее патрулирование на участке между селами Максат и Овчу-Калача.