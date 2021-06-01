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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Между кыргызским селом Максат и таджикским Овчу-Калача организуют пеший патруль

Кыргызстан и Таджикистан договорились создать пеший патруль между селами Максат и Овчу-Калача. Решение принято на встрече полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой.

По данным пресс-службы полпредства, стороны обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности на приграничных территориях, а также ход проводимых работ.

На повестке дня ликвидация последствий вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28-30 апреля, проведение разъяснительных работ с населением.

Так, было решено организовать совместное пешее патрулирование на участке между селами Максат и Овчу-Калача.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195996/
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