20:18
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

ВОЗ запустила глобальную кампанию «Пора отказаться от табака»

ВОЗ запустила глобальную кампанию «Пора отказаться от табака». Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, кампания будет проводиться в течение всего года. Ее цель — посредством различных инициатив и цифровых инструментов помочь 100 миллионам человек во всем мире отказаться от табака.

«Несмотря на то что Кыргызстан привержен борьбе с табаком, отмечается рост потребления табачных изделий среди подростков и молодежи. Потребление табака приводит к росту неинфекционных заболеваний и его осложнениям. Расходы на их лечение составляют более 17 миллиардов сомов ежегодно. Это наносит урон не только здоровью населения, но социально-экономическому состоянию страны», — отметила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

«В Кыргызстане 48 процентов мужчин курят, что примерно составляет 426 тысяч человек. При отсутствии внедрения полноценной политики по контролю над табаком, половину из них мы можем потерять. Это огромные цифры для страны, так как преждевременная смертность среди мужчин в 2,5 раза выше, чем среди женщин. Меры нужно принимать незамедлительно», — отметила руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане Назира Артыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195895/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ присвоила штаммам коронавируса буквы греческого алфавита
С 1 июля в Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкоголя и табака
ВОЗ: Программа COVAX в июне может столкнуться с нехваткой вакцин от COVID-19
ВОЗ может включить казахстанскую вакцину от COVID-19 в список рекомендованных
ЮНИСЕФ и Human Vaccine подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V»
Как бросить курить? На вопрос предложили ответить детям
ВОЗ: При справедливом распределении вакцин их хватило бы на всех медиков
ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса
В ВОЗ заявили, что вакцины эффективны против всех вариантов коронавируса
В Кыргызстан из Узбекистана пытались незаконно провезти снюс на 600 тысяч сомов
Популярные новости
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Гаражная распродажа прошла в&nbsp;Бишкеке. Что продавали и&nbsp;покупали Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали
Бизнес
Теперь оплата картами через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии! Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с&nbsp;Днем защиты детей Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно! Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!
1 июня, вторник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Исчезновение Орхана Инанды. Митинг возле турецкого посольства продолжат завтра
19:43
На Иссык-Куле милиционеры устроили праздник для детей своих погибших коллег
19:31
В столице заложили капсулу на месте строительства корпуса больницы № 6
19:27
Садыр Жапаров принял Петера Буриана. О чем говорили