ВОЗ запустила глобальную кампанию «Пора отказаться от табака». Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По ее данным, кампания будет проводиться в течение всего года. Ее цель — посредством различных инициатив и цифровых инструментов помочь 100 миллионам человек во всем мире отказаться от табака.

«Несмотря на то что Кыргызстан привержен борьбе с табаком, отмечается рост потребления табачных изделий среди подростков и молодежи. Потребление табака приводит к росту неинфекционных заболеваний и его осложнениям. Расходы на их лечение составляют более 17 миллиардов сомов ежегодно. Это наносит урон не только здоровью населения, но социально-экономическому состоянию страны», — отметила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

«В Кыргызстане 48 процентов мужчин курят, что примерно составляет 426 тысяч человек. При отсутствии внедрения полноценной политики по контролю над табаком, половину из них мы можем потерять. Это огромные цифры для страны, так как преждевременная смертность среди мужчин в 2,5 раза выше, чем среди женщин. Меры нужно принимать незамедлительно», — отметила руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане Назира Артыкова.