Ситуация на «Кумторе»: подразделения работают штатно, бесперебойно, проблем нет

Во время пресс-тура журналисты ознакомились с работой на руднике «Кумтор». Об этом сообщает пресс-служба компании «Кумтор Голд Компани».

«Журналисты ведущих республиканских и международных массмедиа посетили основные производственные площадки месторождения, где своими глазами увидели, что рудник в настоящее время работает бесперебойно, в штатном режиме», — информирует пресс-служба.

«На руднике «Кумтор» никаких проблем нет. Все отделения работают, производственные задачи выполняются, запасных частей, расходных материалов и ГСМ достаточно», — рассказал менеджер золотоизвлекательной фабрики и исполняющий обязанности директора по производству «Кумтор Голд Компани» (КГК) Нурдин Усенов.

Начальник горно-производственного отдела КГК Тынчтык Мокеев отметил, что работа на руднике не останавливалась и ведется с соблюдением техники безопасности на производстве.

По его словам, коллектив с пониманием отнесся к введению временного внешнего управления в ЗАО «Кумтор Голд Компани», настроение у работников компании хорошее.

Журналистам продемонстрировали систему мониторинга и сканирования бортов карьера и лазерной системы мониторинга движения ледников. Старший инженер-геотехник Саламат Тогузбаев сообщил, что 15 мая 2021 года извне был закрыт доступ к серверам, при этом данные мониторинга продолжали поступать. Восстановить доступ к серверам удалось 19 мая. Происшествий за эти дни зафиксировано не было.

«Руководитель Государственного комитета по экологии и климату Динара Кутманова рассказала журналистам, какие были допущены нарушения при разработке рудника «Кумтор», и продемонстрировала журналистам документы, которые подтверждают несоблюдение экологических норм со стороны канадской компании «Центерра». По ее словам, раньше отвалы горных пород складировали прямо на ледники Давыдова и Лысый. С начала разработки карьера в 1995 году на ледниках было складировано более 1 миллиарда тонн отходов, несмотря на то, что это запрещено. Таким образом, по словам Динары Кутмановой, было разрушено 186 миллионов кубометров ледников», — отмечает пресс-служба компании.

Главный эколог страны добавила, что на сегодняшний день отвалы пустой горной породы размещаются в долине на 10 километров ниже уровня ледников.

Представителям СМИ показали открытый карьер, озеро Петрова, хвостохранилище, очистные сооружения, жилой лагерь.

Производительность карьера по плану составляет 550 тысяч тонн горных пород в сутки, в настоящее время здесь задействовано 170 единиц тяжелой техники, из них 116 самосвалов и 14 экскаваторов.

Как отмечает пресс-служба, журналисты были впечатлены масштабностью и технологичностью проекта.