Для зараженных COVID-19 свободны 302 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 302 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 31 мая:

Национальный хирургический центр — 2;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;

Клинический родильный дом № 2 — 9;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 87;

Городская клиническая больница № 1 — 65;

Городская клиническая больница № 6 — 11;

Национальный центр кардиологии и терапии — 19;

Чуйская областная объединенная больница — 16;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 8;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 8;

Республиканский центр наркологии — 32;

Национальный центр фтизиатрии — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 104 тысячи 729 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.