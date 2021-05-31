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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 302 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 302 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 31 мая:

  • Национальный хирургический центр — 2;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
  • Клинический родильный дом № 2 — 9;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 87;
  • Городская клиническая больница № 1 — 65;
  • Городская клиническая больница № 6 — 11;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 19;
  • Чуйская областная объединенная больница — 16;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 8;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 8;
  • Республиканский центр наркологии — 32;
  • Национальный центр фтизиатрии — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 104 тысячи 729 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195774/
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