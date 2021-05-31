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Общество

В Кыргызстане 80 процентов детей регулярно смотрят телевизор

В Кыргызстане при растущей популярности социальных сетей и мессенджеров 80 процентов детей все равно регулярно смотрят телевизор. Об этом сообщил представитель общественного фонда «Доор» Вячеслав Гончаров.

По его словам, исследование детского медиапотребления показало, что лидеры в просмотре телевизора — девочки в возрасте 7-12 лет.

«Они проводят ежедневно у экрана телевизора около трех-четырех часов. В Кыргызстане нет контента для подростков, поэтому они предпочитают соцсети. На сегодняшний день есть большой спрос на телевизоры. Каждая семья в стране приобретает плазменные телевизоры. Какой канал сейчас популярнее, узнать сложнее. Поэтому исследование проводилось в формате опроса. Дети больше смотрят ТВ вечером и утром, а также в выходные дни. Прайм-тайм — это уже не актуально. Он определяется только одним — интересно или нет», — сказал эксперт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195773/
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В Кыргызстане 80 процентов детей регулярно смотрят телевизор