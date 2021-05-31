Тенгиз Болтурук встретился с руководителями профсоюзов «Кумтора». О чем говорили

Временный внешний управляющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук встретился с представителями профсоюзов «Кумтора». Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, стороны обсудили текущие и перспективные аспекты производственной деятельности, а также вопросы укрепления социального партнерства между компанией и профсоюзами, представляющими интересы трудового коллектива предприятия.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы необходимости обеспечения бесперебойной работы рудника «Кумтор», сохранения рабочих мест, льгот и гарантий работникам КГК.

«Лидеры профсоюзов ознакомились с текущим состоянием дел в компании и планами ее дальнейшей работы, направленными на стабилизацию ситуации в части обеспечения безопасного и эффективного производства на руднике «Кумтор». Обменялись введением мер по защите прав работников. Были затронуты также вопросы, касающиеся целесообразности объединения всех профсоюзов КГК в единый представительный орган работников, что позволит создать равноправные условия для работников, а также обеспечит дальнейшее сотрудничество и взаимодействие по вопросам, затрагивающим интересы работников. При этом Тенгизом Болтуруком в адрес профсоюзов было озвучено пожелание о консолидации усилий профсоюзов для совместной и конструктивной работы во благо повышения качества жизни работников и долгосрочного и эффективного развития компании», — говорится в сообщении.

По результатам встречи председатели профсоюзов выразили готовность проведения совместной и согласованной работы в сфере производственных и трудовых отношений.

Как отмечает пресс-служба «Кумтора», профсоюзы заявили о своем намерении в ближайшее время провести собрания в трудовых коллективах с целью создания на базе существующих пяти единого профсоюза, который будет способен совместно с новым менеджментом вывести предприятие на новый качественный уровень созидательного и коллективного труда, быть примером другим горнорудным предприятиям Кыргызстана на предмет соответствия мировым стандартам ведения бизнеса.