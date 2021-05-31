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Общество

Адвокат: Милиция отпустила подозреваемого в изнасиловании девушки в Бишкеке

Правоохранители отпустили подозреваемого в изнасиловании девушки в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, к нему за помощью обратилась горожанка и рассказала, что 7 марта около восьми вечера она находилась на остановке на пересечении улиц Садырбаева и Гагарина. К ней подошел парень 18-22 лет и начал трогать ее. Девушка хотела убежать, но он повалил ее на землю, стал душить и снимать штаны.

«Остановилась машина, из нее вышли мужчины и скрутили ему руки, вызвали милицию. Приехали сотрудники УПСМ, подтвердили факт попытки изнасилования и забрали их в Ленинское РОВД. Парни, которые помогли, и правоохранители в своих объяснительных указали, что нападающий действительно душил и пытался изнасиловать потерпевшую. Его отвезли в наркологию, там подтвердили, что он был под воздействием какого-то вещества. Но подозреваемого почему-то отпустили сразу. Хотя в таких ситуациях задерживают на 48 часов. Сейчас уголовное дело прекращено, потому что нападавшего не могут найти», — рассказал Шердор Абдыкапаров.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195732/
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