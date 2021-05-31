В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 349 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 653 пациента, в больницах — 1 тысяча 696. В том числе 94 человека — в крайне тяжелом состоянии, 446 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 136 человек (или 66,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 244 человека. В Бишкеке выписаны 159 человек, Оше — 12, Чуйской области — 25, Ошской — 6, Таласской — 6, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 17.

С начала марта 2020 года выздоровели 98 тысяч 544 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.