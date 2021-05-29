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Общество

В КР выявили 356 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 104 222

В Кыргызстане за сутки выявили еще 356 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 162 случая, Оше — 63, Чуйской области — 78, Ошской — 10, Таласской — 6, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 104 тысячи 222 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195664/
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