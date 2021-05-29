Какие стоматологические услуги для детей бесплатны, напомнили в ФОМС

Дети до 10 лет включительно могут получить бесплатную стоматологическую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.
По ее данным, по программе государственных гарантий в стоматологических поликлиниках и отделениях (кабинетах) центров семейной медицины и центров общеврачебной практики бесплатно проводятся консультация и лечение полости рта, экстренная стоматологическая помощь, включая необходимое медикаментозное обеспечение.
Кроме этого, стоматологи должны обучать детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта при посещении врача.
В детских дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях бесплатно проводятся профилактические осмотры полости рта у детей до 10 лет включительно.