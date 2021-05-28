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Общество

Ученый совет КГМА намерен провести выборы ректора

Ученый совет Кыргызской государственной медицинской академии намерен провести выборы ректора завтра, 29 мая, как и планировалось. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

По словам представителей академии, ученый совет проголосовал сейчас за проведение выборов.

«Приказ об отмене выборов за подписью статс-секретаря Минобразования Калысбека Шадыханова мы до сих пор не получили на руки. Его лишь опубликовали в соцсетях. Если до конца рабочего дня приказ не поступит, значит, он не вступает в силу», — считают в Медакадемии.

Претендует на пост ректора четыре человека. Ожидается, что в голосовании примут участие около 800 человек.

Ранее стало известно об отмене выборов в КГМА. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей. Это сделал назначенный на данную должность накануне Калысбек Шадыханов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195592/
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