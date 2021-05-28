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Общество

Садыр Жапаров поздравил пограничников Кыргызстана с профессиональным праздником

Садыр Жапаров поздравил пограничников с профессиональным праздником — Днем пограничника Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника! Безопасность государства начинается с границы, а профессия пограничника и сложная, и очень ответственная», — отметил глава государства.

Пограничник — это почетная и престижная служба, требующая безграничной преданности Родине и настоящего профессионализма, выдержки и дисциплины.

Садыр Жапаров

«К вашей службе предъявляются не только профессиональные, но и высокие духовные и нравственные требования. В настоящее время профессиональная подготовка, патриотизм, мужество и преданность своему долгу составляют основу формирования пограничной службы Кыргызстана», — говорится в поздравлении.

«Еще свежа рана кыргызского народа после гибели на границе прапорщика Равшана Муминова в 2019 году, но вот уже совсем недавно, так же в боевой обстановке геройски пали капитан Манасбек уулу Нурсултан, капитан Эсентур Кубанычбеков, прапорщик Бекзодбек Юлдашев. Именно на таких людях держится независимость Кыргызстана. Вечная им память», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что после прошедших трагических событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы сделаны четкие выводы и принимаются все меры, направленные на повышение надежности охраны национальных рубежей, защиту мирной жизни жителей приграничья и, в первую очередь, восстановление традиционных добрососедских и дружественных отношений между двумя государствами и народами. Важно вернуть атмосферу взаимного доверия, которая веками создавалась нашими предками, и не допускать впредь повторения подобных инцидентов.

Сегодня общество и государство ставят перед Пограничной службой серьезные задачи по достижению новых высот профессионализма, высокой мобильности, недопущению проникновения в страну террористических, экстремистских и иных преступных элементов.

Садыр Жапаров

По словам президента, успешная служебная деятельность пограничников позволяет адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы, а также создает необходимые условия для сохранения мира и стабильности в регионе, обеспечения безопасности кыргызстанцев.

«Вы всегда стоите лицом к опасности. Несмотря на то что служба на государственной границе сопряжена с угрозой для жизни и здоровья, у нас найдется немало отважных людей с чистой совестью и добросовестно исполняющих свои обязанности, кому присущи честь и достоинство, любовь к Родине и преданность своему народу. Народ Кыргызстана гордится вами!» — отмечено в поздравлении.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Родине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195492/
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