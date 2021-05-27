Минздрав планирует оцифровать процессы в иммунизации населения

Министерство здравоохранения и социального развития планирует оцифровать процессы иммунизации населения. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, заместитель министра Бакыт Джангазиев провел координационную встречу с партнерами по развитию, где обсуждались вопросы дальнейшего развития информационной системы по иммунизации против COVID-19.

«Информационная система демонстрирует хорошие показатели в прозрачности данных, своевременной статистике, а также мониторинге ключевых показателей. Особо хочу отметить, что система в автоматическом режиме позволяет формировать любые виды отчетов и медицинские работники освобождены от их составления по запросам вышестоящих инстанций», — сказал он.

Участники встречи обменялись мнениями и рекомендациями по дальнейшему развитию информационной системы, разработке дашборда (базы данных) в рамках обеспечения доступа к открытым данным, а также формированию электронного сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19.

«Считаю целесообразным продолжить работу по полной автоматизации процессов, в частности по реестру холодового оборудования для полного учета вместимости вакцин против всех видов заболеваний, распределению и использованию вакцин, а также формированию единого реестра вакцинированных как в рамках Национального календаря профилактических прививок, так и по эпидемиологическим показаниям, таким как сезонный грипп, чума, клещевой энцефалит и прочие», — отметил замминистра.

Бакыт Джангазиев добавил, что полная автоматизация всех процессов, а также полноценный учет расхода и потерь вакцин поможет эффективно распределять ресурсы и планировать очередные поставки. В свою очередь, у граждан отпадет необходимость в запросе справок для поступления в детские образовательные учреждения и выезда за границу.