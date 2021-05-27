День библиотек. Пустые залы, ветхие книги и тщетные попытки привлечь читателей

Сегодня День библиотек Кыргызстана. Он отмечается с 2008 года и приурочен ко дню открытия 27 мая 1902 года в республике первой общедоступной библиотеки.

По данным Нацстаткома, в Кыргызстане услугами библиотек пользуется около 1,5 миллиона человек в год.

Работает в библиотеках страны около двух с половиной тысяч человек, 88 процентов которых — женщины.

Библиотек в стране больше тысячи. Кроме общедоступных, есть еще учебные — школьные и университетские, специализированные — медицинские, технические и сельскохозяйственные, а также библиотеки Национальной академии наук.

Редакция 24.kg выяснила, в каком состоянии находятся библиотеки, много ли там читателей и что делают власти для развития и популяризации культуры книгочтения.

Забытые полки и пустые залы

При слове «библиотека» перед глазами встают длинные стеллажи книг и огромные читальные залы с десятками уютных рабочих мест. Реальность гораздо прозаичнее. Длинные темные коридоры, несколько десятков полок, ветхие книги, изданные еще при Союзе.

Городской библиотеке № 18 имени Жоомарта Боконбаева на улице Исанова повезло. Три года назад силами мэрии и городских активистов здесь сделали капитальный ремонт. Сегодня в библиотеке светло и просторно.

«Но читателей мало», — признается библиотекарь Гульмира Мундузбаева.

Современных читателей привлечь непросто, только уютной обстановки для этого недостаточно, а библиотечный фонд годами не обновляется. Здесь 40 тысяч книг, вот только современных изданий среди них не встретишь.

Но в библиотеке не теряют оптимизма и связывают пустые залы с пандемией коронавируса и окончанием учебного года. И все у них хорошо, кроме разве что размера заработной платы.

«Получаем около 6 тысяч сомов в месяц. Это, конечно, во многих местах так, тем не менее было бы хорошо, если бы повысили», — вздыхает Гульмира Мундузбаева.

Дефицит новых книг

У этой библиотеки, открытой 72 года назад, есть и детский отдел. В двух кварталах от нее, затерянное во дворе многоэтажек, стоит маленькое здание. Найти его непросто, не говоря уже о заборе с кодовым замком вокруг двора. Неудивительно, что маленькие читатели здесь — не частые гости.

О том, что посетителей с каждым годом становится все меньше, говорит и библиотекарь Кенжегуль Илипбаева.

Число читателей за последние два года резко снизилось. Читальный зал пустует. Библиотекарь Кенжегуль Илипбаева

Причин для этого, по ее словам, много: это и неудачное расположение библиотеки, и активное использование детьми и взрослыми смартфонов с переходом на онлайн-чтение, старые изношенные книги и нехватка современных изданий. Да еще и пандемия коронавируса.

«Каждый год ко Дню библиотек проводили мероприятия с детьми. В этом году отменили. Детей не выпускают из дома из-за риска заражения новым штаммом», — объясняет Кенжегуль Илипбаева.

На полках стоят потрепанные книги зарубежных и русских классиков, но и они востребованы. Читатели в основном берут книги по школьной программе. Как Мария Батаева, у нее двое малышей, и детский отдел городской библиотеки № 18 она посещает часто.

«Ни разу не было, чтобы книги, которую мы искали, не оказалось. Библиотека богата. Но цветных, современных изданий очень мало. Хотелось бы, чтобы их было больше», — поделилась мнением читательница.

Проблемы везде

У региональных библиотек проблемы серьезнее. В Токмаке восемь библиотек — центральная и семь филиалов. Когда-то их было 16. Некоторые базировались при предприятиях, и после их закрытия книжный фонд перевезли в другие филиалы. Часть библиотек продали.

Читайте по теме «Умут-2020» против Каната Исаева. Что стало с библиотекой в Токмаке

В 2016 году на бывшего градоначальника Каната Исаева возбудили уголовное дело по нескольким эпизодам, в том числе и по продаже библиотеки. По данным следствия, в 2010-м он незаконно продал здание, принадлежавшее муниципалитету. Суд длился несколько месяцев, но депутата оправдали за истечением срока давности.

Скандал со зданием библиотеки в Токмаке, которое в итоге передали в частные руки, длился больше девяти лет. Местные активисты пытались его отвоевать, но не смогли. Здание снесли, землю продали, разбирательства сошли на нет.

Читают только пенсионеры

Центральная библиотека Токмака расположена на первом этаже старого жилого дома.

«Там постоянно то прорывы, то трубы. Наша мечта — существовать отдельно. Но попытки переехать пока тщетны», — говорит заведующая отделом культуры при мэрии Токмака Мира Туркменова.

Получают сотрудники библиотеки здесь еще меньше, чем в Бишкеке, — около 4 тысяч сомов.

«Молодежь на такую зарплату не идет. По всей республике так. Президент обещает повышение на 50 процентов с 1 июля. Но это очень мало все равно», — сетует чиновница.

Чтобы обновить книжный фонд, пытаются зарабатывать: если человек берет книгу домой, то в сутки платит за нее по 2 сома. На собранные деньги покупают книги.

«Библиотекари ведут журнал заявок. Читатели пишут, какую книгу они хотели бы почитать. И на вырученные деньги от абонементов эти книги покупаются», — пояснила Мира Туркменова.

Библиотеки Токмака финансирует мэрия. В том числе выделяет деньги на газеты и журналы. На подписку предусмотрено 200 тысяч в год. Последний раз решили обойтись 100 тысячами, а разницу потратить на покупку оргтехники в библиотеку.

«Книги в твердом переплете читают только пенсионеры. Хотим, чтобы у нас была электронная библиотека. Для этого нужно иметь больше компьютерной техники. В конце 2019 года мэр подарил библиотеке пять компьютеров. Но другую оргтехнику не получилось купить из-за пандемии. И в 2021-м тоже не получится ничего приобрести в библиотеку. Потому что пришло письмо из Минфина, что в этом году не будут выделяться никакие средства, кроме как на оплату коммунальных услуг и зарплату», — рассказывает Мира Туркменова.

Цифровое будущее

О книгах в электронном формате давно задумались и в Бишкеке. В управлении культуры муниципалитета столицы заверяют, что уже идет поэтапная оцифровка. На сегодня в электронный формат переведено 20 тысяч книг. Чтобы работа шла быстрее, необходим копировальный аппарат стоимостью 240 тысяч сомов.

В управлении культуры подчеркнули, что техника в библиотечной системе морально устарела, и назвали это ее основной проблемой.

В некоторых библиотеках отсутствуют компьютеры, интернет, что затрудняет поиск информации для пользователей. Стоит задача в приобретении сканеров формата А3 для оцифровки фонда городских библиотек. Управление культуры мэрии Бишкека

Читайте по теме Мэрия Бишкека хочет оцифровать книги в библиотеках, а часть печатных отдать Централизованная библиотечная система столицы объединяет 28 библиотек во главе с центральной. Общий книжный фонд составляет 936 тысяч 16 книг.

Для поддержания библиотек, по данным управления культуры, в год выделяется 40 с половиной миллионов сомов. Большая часть этой суммы — почти 34 миллиона — уходит на выплату заработной платы работников библиотек.