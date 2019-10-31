«Умут-2020» против Каната Исаева. Что стало с библиотекой в Токмаке

Скандал со зданием библиотеки в Токмаке, которую в конце концов передали в частные руки, длится уже девять лет. Местные активисты пытались отвоевать его, но чиновники победили, и разбирательства сошли на нет. Теперь вопрос вновь вспомнили и обсуждают. А объект 1912 года постройки, который находился в центре города, купил некто Кенжекараев.

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Напомним, теперь уже другие активисты — из движения «Умут-2020» во главе с бывшим депутатом Жогорку Кенеша Ширин Айтматовой сняли видеоролик, где рассказали о том, как муниципальная собственность перешла частникам. Активисты обвинили в причастности к продаже соцобъекта тоже депутата, но действующего и экс-мэра Токмака Каната Исаева.

Корреспондент 24.kg отправился в Токмак, чтобы посмотреть, в каком состоянии сейчас историческое здание.

Попытки найти библиотеку не увенчались успехом. Здания уже нет. Постройку, которая чуть не стоила Канату Исаеву свободы, снесли.

Напомним, в 2016 году Каната Исаева снова стали проверять. По итогам проверки возбудили уголовное дело по нескольким эпизодам, в том числе и по продаже библиотеки.

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По данным следствия, в 2010-м он незаконно продал здание, принадлежавшее муниципалитету. Суд длился несколько месяцев, но депутата оправдали по истечении срока давности.

Позже активисты Токмака выступили против нового мэра Анвара Оморканова, якобы он принимал решение о выселении библиотеки.

Сейчас на пересечении улиц Горького и Дунларова — глухой забор и две калитки на замке. Старинной библиотеки нет. Здание после окончания судебных тяжб и решения Верховного суда, который признал законность продажи, снесли. Пока на его месте ничего не построили. Видно, что ведется расчистка местности.

Как объяснили представители местной власти, задолго до передачи в частную собственность объект на основании заключения архитектурно-строительной комиссии признали аварийным. Чиновники считают, что реализовали объект по очень хорошей цене — 572 тысячи 116 сомов, то есть 1 тысяча сомов за квадратный метр. Тогда как другие объекты в Токмаке в то время уходили за 100-200 сомов за квадрат.

Активисты «Умут-2020» утверждают, что это очень дешево, ведь у библиотеки был земельный участок.

В мэрии Токмака же заверяют, что здание никакой ценности не представляло. При продаже оценивался только земельный участок.

В 2007 году комиссия вынесла решение о том, что здание не подлежит реставрации и ремонту. В марте 2008-го библиотеку исключили из списка соцобъектов и перевели в реестр нежилых помещений.

«Говорят, что это была первая библиотека в Токмаке. Это не так. Изначально на том месте не было библиотеки. Была церковно-приходская школа. Уже позже открыли библиотеку», — рассказала 24.kg заведующая отделом культуры при мэрии Токмака Мира Туркменова.

По ее словам, кроме этой библиотеки, в Токмаке функционирует еще семь филиалов Центральной библиотечной системы (ЦБС). Общий объем библиотечного фонда составляет 220 тысяч 585 экземпляров книг.

Здание снесенной библиотеки в Токмаке никогда не входило в список историко-культурных объектов. Мира Туркменова

«Если бы здание было памятником архитектуры, то оно бы входило в республиканский реестр. Но библиотеки там нет и никогда не было», — пояснила Мира Туркменова.

В снесенной библиотеке было более 36 тысяч книг. Из них 1 тысяча 745 — на кыргызском языке.

«Все книги из книгохранилища перевезли в здание треста. Для библиотеки выделены три комнаты. УМС худо-бедно здание предоставили. Она продолжает функционировать в полной мере. Проводим массово-культурную работу. Единственное, зона охвата региона потеряна», — говорит Мира Туркменова.

По ее словам, прежнее расположение было более удобным — центр города рядом с рынком. Теперь же, чтобы взять книгу, приходится ехать чуть ли не на край города. Но удалось сохранить рабочие места и книжный фонд.