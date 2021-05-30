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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеет 3 тысячи 428 человек, 526 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 428 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 743 пациента, в больницах — 1 тысяча 685. В том числе 90 человек — в крайне тяжелом состоянии, 436— в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 142 человек (или 67,7 процента) — оценивают как средней тяжести, 17 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 300 человек. В Бишкеке выписаны 167 человек, Оше — 10, Чуйской области — 71, Ошской — 7, Таласской — 5, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 34, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 98 тысяч 300 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195360/
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