10:07
USD 83.25
EUR 102.06
RUB 1.13
Общество

На Иссык-Куле выпускники школ будут под контролем милиции до 27 мая

Рейд «Подросток», связанный с отменой проведения выпускных балов и Последнего звонка, продлится в Иссык-Кульской области до 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«Свыше 300 сотрудников милиции совместно с представителями общеобразовательных учреждений в эти дни будут следить за исполнением приказа Министерства образования. Ведутся профилактические беседы с родителями выпускников по недопущению посещения их детьми развлекательных заведений и мест отдыха», — говорится в сообщении.

пресс-службы ГУВД Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы ГУВД Иссык-Кульской области

Отмечается, что из-за пандемии ограничения коснутся не только нынешних учеников, но и тех граждан, которые отмечают годовщины окончания школы.

«Если они захотят посетить свои бывшие школы, то им разрешат сделать это только при условии соблюдения санитарных норм», — уточнили в ГУВД.

Отдельное внимание будет уделяться вопросам безопасности на дорогах и недопущению несовершеннолетних к управлению автомобилями родителей. Последним в милиции напоминают, что передача транспортных средств лицам, не имеющим водительского удостоверения, наказуема.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195178/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 61 тысяча 546 выпускников в этом году окончили школу в Кыргызстане
В Ленинском районе Бишкека выявили девять детей за рулем, отмечающих выпускной
В Бишкеке Последний звонок прозвенел для 6 тысяч 980 выпускников
Конец учебного года. Трудно пришлось всем — и учащимся, и родителям, и учителям
Последний звонок. Больше 3 тысяч милиционеров будут обеспечивать безопасность
Третья волна COVID-19. Штаб рекомендовал провести Последний звонок онлайн
В мэрии Бишкека определились, в каком формате пройдет Последний звонок
В городе Ош Последний звонок пройдет в онлайн-режиме. Торжества запрещены
Сборы на выпускные. Чиновники не могут вмешиваться в родительские фонды
В Бишкеке Последний звонок намерены провести в обычном формате
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;здания ГКНБ митингуют: просят Камчыбека Ташиева принять В Бишкеке у здания ГКНБ митингуют: просят Камчыбека Ташиева принять
Бизнес
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
26 мая, среда
10:04
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь ме...
10:02
В КР коронавирусом болеет 3 тысячи 641 человек, 509 — в тяжелом состоянии
10:02
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
10:00
Вакцина от COVID-19. Все, что вы еще не знали
09:59
В КР выявили 207 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 103 207