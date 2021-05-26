На Иссык-Куле выпускники школ будут под контролем милиции до 27 мая

Рейд «Подросток», связанный с отменой проведения выпускных балов и Последнего звонка, продлится в Иссык-Кульской области до 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«Свыше 300 сотрудников милиции совместно с представителями общеобразовательных учреждений в эти дни будут следить за исполнением приказа Министерства образования. Ведутся профилактические беседы с родителями выпускников по недопущению посещения их детьми развлекательных заведений и мест отдыха», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУВД Иссык-Кульской области

Отмечается, что из-за пандемии ограничения коснутся не только нынешних учеников, но и тех граждан, которые отмечают годовщины окончания школы.

«Если они захотят посетить свои бывшие школы, то им разрешат сделать это только при условии соблюдения санитарных норм», — уточнили в ГУВД.

Отдельное внимание будет уделяться вопросам безопасности на дорогах и недопущению несовершеннолетних к управлению автомобилями родителей. Последним в милиции напоминают, что передача транспортных средств лицам, не имеющим водительского удостоверения, наказуема.