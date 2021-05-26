В Бишкеке 26 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 14 часов 58 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-12.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Раззакова;

9.00-18.00 — отрезки улиц Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата, Ганди, Баялинова, БЧК;

9.00-17.00 — улицы Элебаева, 1, 1а, 1б, 3, 5, Байтика Баатыра, 67, 69, 71, 73, 79, Толстого, 2, Кулатова, 13, Усенбаева, 194, 194а, 200, Абдрахманова, 152, отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого, Тыныстанова;

9.00-18.00 — жилмассивы «Киргизия-1» (улицы Кырман, Ветеринар, Самойленко), «Арча-Бешик» (улицы Чапаева, Кызыл-Адыр, Бакаева, Кара-Коо, Баба-Ата, Узун-Булак, Куюкова, Тыналиева, Ак-Туз, Садыбакасова), отрезки улиц Рыскулова, Коенкозова, Абдымомунова;

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 33;

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Кумара), улицы Орозбекова, Васильева, Элебесова;

9.40-15.00 — отрезки улиц Орозбекова, Серова;

10.00-17.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская);

13.00-18.00 — отрезки улиц Курганской, Тоголока Молдо, Васильева;

14.00-18.00 — отрезки улиц Абаканской, Ала-Арчинской, Баетова, Архангельской.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Алмаз Ибрагимов

Родился 26 мая 1948 год в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Советник президента на общественных началах.

Марат Канулькулов

Родился 26 мая 1975 года во Фрунзе. Заместитель министра юстиции КР.

Памятные даты

В Москве началась первая декада кыргызского искусства

Фото www.foto.kg. Саякбай Каралаев среди участников первой декады киргизского искусства и литературы в Москве, 1939 год

В 1939 году в Москве началась первая декада кыргызского искусства.

Тогда первая кыргызская опера «Айчурек» встретила единодушные одобрительные отзывы. «В целом «Айчурек», — писала газета «Правда», — наглядное и неотразимое свидетельство огромных творческих сил кыргызского народа, чье искусство еще так недавно стало расправлять свои крылья».

Кыргызская Республика вошла в состав государств — наблюдателей Международной организации по миграции

Случилось это 26 мая 1993 года.

Международная организация по миграции — это Агентство ООН по миграции со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира. Основана в 1951-м, и главной предпосылкой для ее создания послужила необходимость регулирования крупных потоков мигрантов в Европе как следствие Второй мировой войны.

В Кыргызстане МОМ действует с 1997 года с главным офисом в Бишкеке и субофисом в Оше.

В Бишкеке открылся музей Суйменкула Чокморова

26 мая 2017 года в одном из дворов по улице Токтогула открылся музей известного актера и живописца Суйменкула Чокморова.

В нем представлены картины Суйменкула Чокморова. Здесь лишь немногая часть его работ, на одной из картин, самой большой, изображена его мама. Всюду развешаны кадры из кинолент с участием актера, музыкальные инструменты, которые дарили ему, его награды и журналы, в которых о нем писали.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, или Всемирный день рассеянного склероза.

Он учрежден в 2009 году по инициативе Международной федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжелых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности.

Люди, которые меняли мир

Родился драматург Мамат Джакыпов

Фото open.kg. Мамат Джакыпов

Родился 26 мая 1923 года в селе Сары-Булак Ошской области. Режиссер, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

Творчеством занимается с 1955-го.

Автор многих одноактных и многоактных пьес: «Девушка с гор», «Кто виноват?», «Белая красавица», очерков и рассказов о насущных проблемах жизни на селе.

В 1961 году издана книга очерков «Алтын жылдыздуу азаматтардын айлында» («В селе героев — обладателей золотых звезд»).

Автор нескольких сборников пьес.

Алайской районной библиотеке присвоено имя писателя-драматурга Мамата Джакыпова.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Sierra Coffee приглашает на благотворительную ярмарку.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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