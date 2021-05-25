26 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
- 9.00-12.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Раззакова;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата, Ганди, Баялинова, БЧК;
- 9.00-17.00 — улицы Элебаева, 1, 1а, 1б, 3, 5, Байтика Баатыра, 67, 69, 71, 73, 79, Толстого, 2, Кулатова, 13, Усенбаева, 194, 194а, 200, Абдрахманова, 152, отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого, Тыныстанова;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Киргизия-1» (улицы Кырман, Ветеринар, Самойленко), «Арча-Бешик» (улицы Чапаева, Кызыл-Адыр, Бакаева, Кара-Коо, Баба-Ата, Узун-Булак, Куюкова, Тыналиева, Ак-Туз, Садыбакасова), отрезки улиц Рыскулова, Коенкозова, Абдымомунова;
- 9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 33;
- 9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Кумара), улицы Орозбекова, Васильева, Элебесова;
- 9.40-15.00 — отрезки улиц Орозбекова, Серова;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская);
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Курганской, Тоголока Молдо, Васильева;
- 14.00-18.00 — отрезки улиц Абаканской, Ала-Арчинской, Баетова, Архангельской.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Восток (улицы Молодежная, Ленина), Кок-Жар (улицы Кыдыкеева, Кумушалиева, Кийизбаева), Таш-Дебе (улицы Октябрьская, Школьная), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Иваницина), Васильевка (улицы Школьная, Набережная, Почтовая), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, проспект Победы), Константиновка (улицы Молодежная, Первомайская, Садовая, Береговая), Мраморное, Озерное, Лесхоз, МТФ-2, Рассвет, жилмассив «Тендик»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Кипкалова, Проектируемая), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Горького, Пушкина, Токтогула, Школьная, Октябрьская, Красноармейская, Ленина, Фрунзе, Южная, Северная, Проектируемая, Полярная), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 520, улицы Корсаковых, Мира, Дмитрова, Фрунзе, Тынчтык, Северная, Луговая, Пограничная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Южная, Ошская, Пушкина, Репина, Учительская, Молодежная, Кирова, Пишпек, Ворошилова, Свердлова, Ала-Арчинская, Деповская, Тупик, Советская, Западная, Крупская, Садовая, Лавровых, Пригородная, Проектируемая, Степная, Гоголя, Гагарина, Восточная, Школьная, Лавровых, Актилек, Строительная, Чон-Арык, Баетова, Заводская, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»), Манас (улицы Комсомольская, Новая, Гагарина, Западная), Восточное (улицы Махачкалинская, Тимирязева, Энгельса, Школьная, Акушинская, Дагестанская, Восточная, Карла Маркса, Прифермская, Бугорная, Манас, Дружбы), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Дружбы), Романовка (улица Заводская), Сокулук (улицы Калинина, Звездная, Октябрьская, Полярная, Кайназаровой, Пионерская, Ленина), Чат-Куль (скважина), город Шопоков (улицы Заводская, Ново-Октябрь, Новостройка, 1-7, 11, 12, 13, 14, 16, 22);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кепер-Арык (улица Жаштык), Александровка (улица Колхозная), Сретенка (улица Центральная, клуб), Кызыл-Дыйкан, Чон-Арык, Мураке;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — город Каинды (улицы Калинина, Ленина, Первомайская), села Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева), Чалдовар (улица Ленина);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кара-Балтинская, Тимирязева, Бакыт, Октябрьская, Макаренко, Береговая, Тольятти, Железнодорожная, Стадионная, Джамбула, Энергетическая, Толстого, Дружбы, Фрунзенская), села Новониколаевка (улицы Новосельская, Московская, Западная, Юбилейная, Октябрьская, Энгельса, Пушкина, Первомайская, Комсомольская, Свердлова, Зеленая), Ийри-Суу (улица Восточная), Алексеевка (улица Школьная), Федоровка, Джекен, Джон-Арык;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка, Эпкин, Красная Речка;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы Толстого, Зеленая, Полевая, Комсомольская, Кутузова, Прудовая, Московская, Морозова, Ломоносова, Восточная, Кирпичная, Коммитерна, Карла Маркса, Новостройка, Куренкеева, Ворошилова, Школьная, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Гризодубова, Шолохова, Гагарина), села Новопокровка (улицы Эшпая, Мичурина);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Садовое (улицы Шамсинская, Комсомольская, Масымкан, Боконбаева, Жаштык).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — город Талас (улицы Ленина, Карла Маркса, Советская, Степная), села Бакай-Ата, Жийде, Кызыл-Адыр;
- 10.00-14.00 — села Озгоруш, Кызыл-Чарба.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Исанова, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуева, Кок-Бел, Керме-Тоо, Тоолос, Папан, город Ош (села Жапалак, Кенеш, Орке, Чурулдай, Тээке, Татар).
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Котормо, город Кызыл-Кия (13-й микрорайон, улицы Токтогула, Панфилова, Краснопартизанская, Джамбульская, Гагарина, Кольцевая, Маяковского, Чехоа, Султанова, Строительная, Горького, Шопокова, Баялинова, Боконбаева, Орозбекова, Кулатова, Жусубалиева, Заводская, Киргизская, 8 Март, Железнодорожная, Южный переулок).
6Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Корумду, Ырдык, Конкино, Каджи-Сай (часть), город Балыкчи (улицы Олимпийская, Алиева, Казакпаевой, Лазо);
7.00-18.00 — села Темир, Кашат, Григорьевка, Кожояр, Пристань, Семеновка, Корумду, Булан-Соготү,(пансионаты), Кара-Ой, Сары-Ой (пансионаты).