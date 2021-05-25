Картина «Акыркы көч» участвует в кинофестивале в Иране

Фильм режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу «Акыркы көч» («Дорога в Эдем») участвует в конкурсной программе «Восточная перспектива» международного кинофестиваля «Фаджр» в Иране. Об этом сообщается на сайте Фонда развития кинематографа.

Читайте по теме Картина «Акыркы көч» выиграла главный приз кинофестиваля в Бангладеш

Кинофорум пройдет в гибридном формате с 26 мая по 2 июня в Тегеране.

Помимо ленты из Кыргызстана, участвуют фильмы из Японии, Вьетнама, Китая, Ирана, Кореи, Турции, Иордании, Палестины и Катара.

Главный герой фильма Кубат Алиев, выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Международный кинофестиваль «Фаджр» (FIFF) — это одно из самых важных культурных событий в кинематографической индустрии Ирана, которое проводится с 1982 года.