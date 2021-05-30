Сезон пикников. Как не стать жертвой клещевого энцефалита

В Кыргызстане стремительно растет число пострадавших от укусов клещей. С начала марта только в Бишкекский центр госсанэпиднадзора по этому поводу обратились 95 человек. По оценкам специалистов, к концу года с этой проблемой столкнутся тысячи жителей республики.

При этом не редко обнаружившие укус клеща люди, пытаясь помочь себе, руководствуются не проверенной информацией, а мифами.

Фельдшер реанимационной бригады бишкекского Центра экстренной медицины Владислав Кунц рассказал 24.kg, чем опасен клещевой энцефалит и как обезопасить себя от его тяжелых последствий.

1 Как обезопасить себя от укуса? При выходе на прогулку в лесопарковые зоны надеваем закрытую одежду. Кофта или рубашка должны быть с плотными манжетами в зоне запястий, шея прикрыта, штаны должны прикрывать щиколотки и быть заправлены в носки. Головной убор обязателен. На открытых участках тела и одежде используйте отпугивающие средства — репелленты. Излюбленные места для присасывания — шея, складки кожи в области пояса, волосистые части тела, пах. Очень важно после прогулки провести самостоятельный или взаимный осмотр. Так как укус клеща малочувствителен, его не всегда можно почувствовать.

2 Чем опасен для человека энцефалит? Клещевой энцефалит — это природно-очаговая вирусная инфекция. Источники — млекопитающие животные и птицы: бурундуки, белки, полевки, ежи, дрозды, рябчики и прочие. Переносчики — клещи. Люди заражаются в результате присасывания голодных инфицированных клещей. Вирус со слюной попадает в кровоток. Клещевой энцефалит опасен тем, что имеет разнообразную клинику течения заболевания — от легкой лихорадки до стойкого поражения центральной нервной системы, которое влечет за собой тяжелую инвалидность и даже летальный исход. Есть случаи, когда после двух-, трехдневной лихорадки наступал период полного выздоровления, но спустя 1,5-2 месяца развивалась тяжелая форма болезни с глубокими поражениями.

3 Каковы первые признаки заражения? С момента укуса до первых проявлений симптомов проходит от 3 до 14 дней. Первые признаки появляются остро и неожиданно: потеря аппетита, сильная головная боль, лихорадка, рвота, гиперчувствительность, светобоязнь, мышечные боли и ригидность затылка (когда невозможно нагнуть голову вперед). В Кыргызстане преобладают стертые формы энцефалита, которые характеризуются головными болями и лихорадкой в течение двух-трех дней. Очень важно знать, что человек, больной клещевым энцефалитом, не является заразным по отношению к окружающим.

4 Где в Кыргызстане чаще всего обитают клещи? Можно выделить несколько наиболее эндемичных зон, то есть природных очагов: Иссык-Кульский и Чон-Кеминский природные очаги (еловые леса), Ак-Талинский район вдоль реки Нарын, Токмакско-Чуйский природный очаг, вдоль реки Талас и горная зона Таласской долины, Ноокатский и Алайский районы. В Чуйской области наиболее опасные места — это природный парк «Ала-Арча», ущелье Кегети, курортная зона Иссык-Ата, Токмакский лесхоз. В Бишкеке их можно встретить в лесопарковых зонах и на территории частных домов, в садах и огородах.

5 Правда ли, что они опасны только в мае-июне? Для активной жизнедеятельности клеща необходимы благоприятные условия. Клещи плохо переносят холод и некомфортно чувствуют себя в жаркую и очень сухую погоду. Теплые и умеренно влажные погодные условия для них идеальны. Активность клещей начинается примерно с середины апреля и продолжается вплоть до сентября. Но в зависимости от местности в разное время их число и активность могут снижаться или увеличиваться.

6 Могут ли домашние животные принести на себе клеща? Да, они также являются объектом «симпатии» для клещей. Но не для всех видов. Если клещ сразу не укусит животное, то оно запросто на своей шерсти может принести вам в дом такой «подарок».

7 Что делать, если человека укусил клещ? Никакой паники, это самое главное. В срочном порядке нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Там его смогут безопасно извлечь и обработать место укуса. После того как клещ будет извлечен, помещаем его в чистую баночку с крышкой или же во влажную марлю и везем в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Там его изучат и четко распишут дальнейшие действия для предотвращения развития энцефалита, если же все-таки клещ окажется инфицированным. Очень важно обратиться за медицинской помощью в течение первых суток после укуса и извлечения клеща. Не стоит медлить откладывать это на потом и надеяться, что вас не коснется энцефалит.

8 Можно ли самостоятельно извлекать клеща? Нередки случаи, когда нет возможности в срочном порядке обратиться к врачу для извлечения клеща. В таком случае его можно вытащить самостоятельно. Однако есть риск, что при неправильной технике тело клеща оторвется от хоботка и самая опасная его часть останется под кожей. Самостоятельно извлекать клеща стоит только в самом экстренном случае, когда нет возможности в короткий период обратиться в медицинское учреждение.

9 Как правильно извлекать клеща? Самый надежный и доступный способ — это использовать плотную нить. Делаем петельку из нити и перевязываем клеща вокруг хоботка как можно ближе к коже. Аккуратно двигая нить в разные стороны, прокручивая вокруг оси, медленно вытягиваем клеща. После извлечения место укуса обрабатываем 70-процентным раствором спирта, 5-процентным раствором йода или же одеколоном. Ни в коем случае клеща не выбрасываем. Помещаем его в емкость с крышкой и везем в ЦГСЭН.