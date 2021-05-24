25 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Гагарина, Бакаева, 7-я линия, Юдахина;
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 33, улица Панфилова, 57/1;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Шералиева, Ак-Туз, Баба-Ата, Чатыр-Кол, Масалиева, Кожомкулова, 6-я, Эркин-Тоо, Боз-Болток), «Ынтымак», «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Дуйшобаева), отрезки улиц Кайназаровой, Троицкой;
- 9.30-19.00 — улицы Малдыбаева, 21-39, Ташкумырская, Токтоналиева, 78, 80, 80/2, 82, 84, Шакирова, 35, 35а, проспект Чингиза Айтматова, 80;
- 9.40-17.00 — отрезки улиц Усенбаева, Ибраимова, жилмассив «Энесай» (улица 14-я);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Кийизбаева, 7 Апреля, переулок Чатыркульский;
- 14.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (улицы 7-10-я).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Аламедин (улица Алма-Атинская, 15-67), Степное (улицы Лермонтова, Ташкентская, Гамзатова, Степная, Новостройка), Луговое (улица Трансформаторная), Озерное (улицы Шоссейная, Заводская), Васильевка (улицы Набережная, Почтовая, Школьная, Юбилейная, контур 569, 578, Комсомольская, Фрунзенская, Октябрьская), Лебединовка (улицы Кузнечная, Северная, Калинина, проспект Победы), Прохладное (улицы Украинская, Восточная), Арашан (улицы Кошокбека, Проектируемая), Таш-Мойнок (улицы Эшимкулова, Новая, Жайлообай-Ата, Победы), Пригородное (улицы Новая, Марата, Широкая, Юбилейная, Набережная, Строительная, Островского, 8 Марта, Лесная, новостройки «Жаштык», «Биримдик»), Берлик (улицы Новая, Токтогула), Лесхоз, Башкара-Суу, Заречное;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Шалта (улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Новопавловка (улицы Бейшеналиевой, Проектируемая, Корсаковых, Мира, Комсомольская, Дмитрова, Фрунзе, Пограничная, Северная, Луговая, Строительная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Южная, Ошская, Тынчтык, Кирова, Пушкина, Учительская, Советская, Молодежная, Пишпек, Свердлова, Ворошилова, Западная, Чон-Арык, Гоголя, Ала-Арчинская, Деповская, Тупик, Крупской, Садовая, Репина, Лавровых, Степная, Пригородная, Гагарина, Восточная, Заводская, Школьная, Актилек, Баетова, переулок Ключевой, жилмассивы «Поле-Чудес», «Ак-Ордо», контур 520), Камышановка (улицы Карасуйская, Пионерская, Спортивная, Фрунзе, Чуйская), Манас (улицы Проектируемая, Мира);
- 9.00-18.00 — cела Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Правды, Степная, Фрунзе, Кумкечуу), Арал (улицы Чолпон, Джумаральская, Береке, Дальняя, Картамбаева;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Беловодское (улицы Ленина, Фрунзе, Луговая, 40 лет ВЛКСМ, Калинина, Солнечная, Горького, Юбилейная), Кепер-Арык (улица Жаштык), Крупское (улица Северная), Заря (улица Мичурина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Панфиловка (улица Северная, переулок Каиндинский), Чалдыбар (улицы Северная, Ленина), Алексеевка (улица Школьная), Кара-Суу, Ставрополовка, город Кара-Балта (улицы Стадионная, Дружбы, Фрунзе);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Эпкин (улица Туманбаева), Ивановка (улицы Григория Ильина, Первомайская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Пржевальского, Набережная, Марковского), cела Туз (улицы Максутбаева, Мусы Чекирова), Киргшелк (улицы Садовая, Победы, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская), Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Набережная, Кирова, Советская, Строительная, Юбилейная, Фрунзе, Мичурина, Чкалова, Чапаева, Шопокова, Айтматова, Манаса, Атая);
Чуйский РЭС
- 8.00-18.00 — cела Прогресс, Каирма, Онбир Жылга, Маданият, Шамшы (улицы Центральная, Чолжиева).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Советская, Свердлова), село Кок-Кашат;
- 9.00-12.00 — Талас (улица Маркса, КАСИ, детсад № 6);
- 13.00-17.00 — Талас (улицы Киргизская, Алымбекова).
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Баш-Булак, Каратай, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Октябрь, Стант, Мира, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Кыдырша, Савай, Присавай.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Халмион, город Кызыл-Кия (улицы Иорданская, Механизаторская, Мира, Кулатова, Тешик-Арык, Жаштык, Ак-Булак, Орто-Кыштак, Беш-Капа, 61-й разъезд, Спортивная, Кулатова, Хрипченко, Новая, Привокзальная, Комсомольская, Советская).
6Иссык-Кульская область
- 7.00-18.00 — села Темир, Кашат, Григорьевка, Кожояр, Пристань, Семеновка, город Чолпон-Ата (часть);
- 8.00-12.00 — село Барскоон (часть);
- 9.00-17.00 — села Корумду, Каджи-Сай (часть), Джети-Огуз, город Каракол (улицы Токтогула, Гоголя, Кравцова, Пионерская, Мурманская);
- 9.30-14.00 — село Сары-Камыш (кошары).