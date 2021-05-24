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Общество

Маленьких жителей Первомайского района Бишкека пригласили к участию в конкурсе

Первомайский акимиат объявил о начале онлайн-конкурса на лучшее поздравление в честь Международного дня защиты детей — 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в конкурсе могут принять участие только жители района.

Он проходит по трем номинациям:

  • лучший рисунок «Я будущий чемпион» среди детей от 4 до 7 лет;
  • лучший видеоролик «Моя спортивная семья» для детей от 8 до 12 лет;
  • видеоролик «Я за здоровый образ жизни» для участников от 4 до 17 лет.

Заявки принимаются вложением в личные сообщения на WhatsApp 0551049596 с обязательным указанием ФИО, даты рождения, контактного номера, класса и номера школы. Отобранные к участию материалы будут опубликованы на странице акимиата. Участники, набравшие наибольшее количество лайков и репостов, считаются победителями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195000/
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