Маленьких жителей Первомайского района Бишкека пригласили к участию в конкурсе

Первомайский акимиат объявил о начале онлайн-конкурса на лучшее поздравление в честь Международного дня защиты детей — 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в конкурсе могут принять участие только жители района.

Он проходит по трем номинациям:

лучший рисунок «Я будущий чемпион» среди детей от 4 до 7 лет;

лучший видеоролик «Моя спортивная семья» для детей от 8 до 12 лет;

видеоролик «Я за здоровый образ жизни» для участников от 4 до 17 лет.

Заявки принимаются вложением в личные сообщения на WhatsApp 0551049596 с обязательным указанием ФИО, даты рождения, контактного номера, класса и номера школы. Отобранные к участию материалы будут опубликованы на странице акимиата. Участники, набравшие наибольшее количество лайков и репостов, считаются победителями.