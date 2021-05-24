Антониу Гутерриш: Бедные страны отданы на милость коронавирусу

На сегодня 82 процента всех произведенных доз вакцин от коронавируса получили богатые страны, а в государства с низким уровнем дохода попало лишь 0,3 процента прививок. Об этом сообщил глава ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к членам «большой двадцатки», собравшимся на Глобальный саммит по вопросам здравоохранения в Риме.

Как сообщили «Новости ООН», Генеральный секретарь ООН с сожалением признал, что оправдались его худшие опасения: борьба с пандемией идет по двум параллельным трекам. «Глубоко несправедливый доступ к вакцинам, тестам, лекарствам и поставкам медицинского назначения, включая кислород, обернулся тем, что бедные страны были отданы на милость вирусу. В Индии, Южной Америке и других регионах, где возникли вспышки COVID-19, на наших глазах люди задыхаются в буквальном смысле слова», — отметил Антониу Гутерриш.

Вирус никуда не делся, он прекрасно себя чувствует и продолжает мутировать, добавил он. И единственный способ победить его — быстрая всеобщая вакцинация.

«Я скажу прямо: мы находимся в состоянии войны с вирусом. И коль уж мы ведем войну с вирусом, должны применять наше оружие в соответствии с правилами военной экономики. Это касается и вакцин», — заявил Генсекретарь.

Страны «большой двадцатки» приняли декларацию, призванную обеспечить справедливое распределение вакцин. Теперь, по мнению Антониу Гутерриша, нужно разработать конкретный глобальный план вакцинации. И заняться этим, считает он, должна целевая группа, которая объединила бы страны, имеющие возможность производить вакцины, представителей ВОЗ, ее партнеров из проекта ACT-Accelerator, международные финансовые институты и фармацевтические компании.

По мысли Гутерриша, целевая группа должна воспользоваться платформой COVAX, благодаря которой небогатые страны получают вакцины бесплатно или по низким ценам.