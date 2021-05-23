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Общество

Золото «Евровидения» взяла рок-группа из Италии. Манижа на девятом месте

Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Представляющая Россию Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла девятое место.

Победу итальянской группе Maneskin обеспечили 524 балла.

Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского «Лунный свет» в знак уважения к родине Виктории. На счету коллектива две студийные пластинки.

Российская певица Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом она заявила, что гордится, что будет петь на русском языке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194907/
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