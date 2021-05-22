15:49
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Общество

Мэрия Бишкека ищет инвесторов, чтобы построить спортивный комплекс

Департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) мэрии Бишкека в рамках государственно-частного партнерства приглашает потенциальных инвесторов к сотрудничеству — строительству многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Асанбай». Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, планируется, что строительство будет выполнено с учетом национальных и международных стандартов. В комплексе будут бассейн, закрытые спортивные площадки, санузлы, душевые, раздевалки.

Более подробную информацию можно узнать в ДЭИ по телефону 0312660946.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194853/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
На бульваре Эркиндик в Бишкеке появится новая воркаут-площадка
Мэрия Бишкека наведет порядок на Театральной аллее
Театральная аллея. Пугающий центр столицы Кыргызстана
Павильоны, заборы, магазин. Что снесли в Бишкеке городские службы
Мэрия Бишкека уверяет, что плакат на площади Ала-Тоо повторно не меняли
В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36
Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи
Не в курсе. Мэр Бишкека не смог прокомментировать скандальный плакат на площади
Всплеск эмоций. Мэрия Бишкека отреагировала на заявление Айжан Чыныбаевой
Айжан Чыныбаева покинула должность вице-мэра Бишкека
Популярные новости
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
22 мая, суббота
15:41
Больше всего в мае подорожали баранина и хлопковое масло Больше всего в мае подорожали баранина и хлопковое масл...
15:19
Мэрия Бишкека ищет инвесторов, чтобы построить спортивный комплекс
15:00
Модели поездов и вагонов. Что хранится в железнодорожном музее Бишкека
14:44
В Бишкеке наградили учителей — авторов самых инновационных уроков истории
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 22 мая. Сколько денег семья тратит на еду