Мэрия Бишкека ищет инвесторов, чтобы построить спортивный комплекс

Департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) мэрии Бишкека в рамках государственно-частного партнерства приглашает потенциальных инвесторов к сотрудничеству — строительству многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Асанбай». Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, планируется, что строительство будет выполнено с учетом национальных и международных стандартов. В комплексе будут бассейн, закрытые спортивные площадки, санузлы, душевые, раздевалки.

Более подробную информацию можно узнать в ДЭИ по телефону 0312660946.