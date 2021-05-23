24 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Шералиева, Кен-Суу, Чатыр-Кол, Сандык-Тор, Эр-Тайлак, Бердибаева, Термечикова, Мамыра, Улар), «Ак-Ордо», «Нижний Орок», микрорайон «Джал», 29;

9.00-17.00 — улицы Фрунзе, 513, 515, отрезки улиц Чортекова, Киевской, Муромской, Кара-Кужур, Шералиева, Тыныстанова, Он-Арча, Садыбакасова, бульвара Эркиндик, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61);

9.30-18.00 — отрезки улиц Кузнечная крепость, Ибраимова, Усенбаева, Элебесова, Аул, Новосельской, Широкой, проспекта Жибек Жолу.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Юбилейная, Северная), Таш-Добо (улица Ленина), Арашан (улицы Бектенбаева, Новостройка), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Чуйская), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная), Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского, Панфилова, Набережная, Алма-Атинская, 1-300, Чапаева, Каджисайская, Молодежная, Школьная, Логвиненко, Суворова, Станционный тупик, новостройка «Адилет»), Привойное, Полевое, Виноградное;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 520), Маловодное (улица Красноармейская, переулок Южный), Комсомольское (улицы Озерная, Южная, Строительная, Юбилейная, Набережная, Центральная, Тупик, Опытная, Проектируемая, Лесная, Восточная, Чуйская, Дорожная, Новая), Манас (улицы Комсомольская, Пионерская, Северная, Западная, Степная, Совхозная, Заводская, Мира, Широкая, Новая, Тупиковая, Зеленая, Средняя), Лесное (улицы Новая, Западная, Центральная, Средняя, Северная, Проектная, Атбашинская, Восточная), Национальное (улицы Ключевая-1, Новая, Московская, Садовая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улицы Кайназаровой, 50 лет Октября, Краснодарская, Индустриальная), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Береговая, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Животноводство, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Садовая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Пионерская, Пушкина, Буденного, Мамайская, Дружбы, Почтовая, Карагачевая, Гагарина, Фрунзе), Кепер-Арык (улица Жаштык), Сретенка;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Ленинградская, Вокзальная, Ракетная, Восточная, Коржова, Дзержинского, Некрасова, Жаштык, Садовая, Центральная, Почтовая, Ильича, переулок Почтовый), села Петропавловка (улицы Пограничная, Крупской, Ленина), Калининское (улицы Коммунистическая, Гагарина, Космонавтов, Красновосточная, Бедного, Мичурина, Северная), Федоровка, Джон-Арык, Джекен;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улица Фурманова);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Красноармейская, Фучика), села Туз (улицы Мусаходжоева, Гагарина), Новопокровка (улица Атая);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Алчалуу, Султан, Талды-Булак, Садовое (улицы Борончиева, Чуйская, Гагарина), Шамшы (улица Центральная).

3 Таласская область Таласская область