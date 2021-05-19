ГП «НК «Кыргыз темир жолу» назвало суммы убытков от курсирования поездов внутриреспубликанского сообщения.

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По данным пресс-службы предприятия, только за январь и февраль 2021 года убыток составил 3 миллиона 428 тысяч сомов.

За 2020 год эта сумма была 122 миллиона 160 тысяч сомов, за 2019-й — 123 миллиона 123 тысячи сомов.

Ранее в «Кыргыз темир жолу» заявили, что поезда по маршруту Бишкек — Кара-Балта решили отменить из-за убытков.

В ГП напомнили, что в этом направлении ежедневно курсирует поезд Бишкек — Каинды — Бишкек.