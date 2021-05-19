18:08
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Общество

«Кыргыз темир жолу» назвало суммы убытков от курсирования поездов

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» назвало суммы убытков от курсирования поездов внутриреспубликанского сообщения.

Читайте по теме
Поезд Бишкек — Кара-Балта. Создана петиция за возврат маршрута

По данным пресс-службы предприятия, только за январь и февраль 2021 года убыток составил 3 миллиона 428 тысяч сомов.

За 2020 год эта сумма была 122 миллиона 160 тысяч сомов, за 2019-й — 123 миллиона 123 тысячи сомов.

Ранее в «Кыргыз темир жолу» заявили, что поезда по маршруту Бишкек — Кара-Балта решили отменить из-за убытков. 

В ГП напомнили, что в этом направлении ежедневно курсирует поезд Бишкек — Каинды — Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194522/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Поезд Бишкек — Кара-Балта. Создана петиция за возврат маршрута
Поезда Бишкек — Кара-Балта полностью сняли с обращения. Нет пассажиров
Поезда по маршруту Бишкек — Кара-Балта 18 мая курсировать не будут
Цифра дня. 32 раза пришлось останавливать поезда из-за людей на железной дороге
В Кеминском районе поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика
В Джалал-Абаде грузовая машина столкнулась с поездом
Поезд по маршруту Бишкек — Кара-Балта 27 апреля не будет курсировать
Груда металла и мрачная атмосфера. Как выглядит «кладбище» вагонов в Бишкеке
Гендиректором «Кыргыз темир жолу» стал Адылбек Адранов
Минтранс настаивает: Василия Дашкова сняли с должности главы «Кыргыз темир жолу»
Популярные новости
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Бизнес
Вредные привычки: как выиграть бой с&nbsp;собственной тенью? Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
19 мая, среда
18:02
«Кыргыз темир жолу» назвало суммы убытков от курсирования поездов «Кыргыз темир жолу» назвало суммы убытков от курсирован...
17:30
Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?
17:28
Экс-главу «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова отпустили под домашний арест
16:48
Ситуация в Чон-Алае. Погранслужба прокомментировала опасения депутата
16:35
Международные эксперты о том, что нужно для защиты свободы слова в Кыргызстане