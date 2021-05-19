Жители села Максат получили новые документы

В Баткенской области продолжается работа по восстановлению документов граждан, пострадавших в приграничном конфликте. Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

По ее данным, сотрудники департамента регистрации населения в селе Максат Лейлекского района приняли 27 заявлений на изготовление ID-паспортов, которые были уничтожены или утеряны во время кыргызско-таджикского конфликта. Сегодня из них выданы 18.

Сельчане получили также 38 свидетельств о рождении и шесть свидетельств о браке.

Пять заявлений поступило на изготовление общегражданских паспортов. Новые биометрические загранпаспорта выдадут по мере готовности.

Все документы для граждан, пострадавших во время кыргызско-таджикского конфликта, изготовляются бесплатно за счет средств сотрудников ГРС.