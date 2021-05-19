15:53
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Жители села Максат получили новые документы

В Баткенской области продолжается работа по восстановлению документов граждан, пострадавших в приграничном конфликте. Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

По ее данным, сотрудники департамента регистрации населения в селе Максат Лейлекского района приняли 27 заявлений на изготовление ID-паспортов, которые были уничтожены или утеряны во время кыргызско-таджикского конфликта. Сегодня из них выданы 18.

Сельчане получили также 38 свидетельств о рождении и шесть свидетельств о браке.

Пять заявлений поступило на изготовление общегражданских паспортов. Новые биометрические загранпаспорта выдадут по мере готовности.

Все документы для граждан, пострадавших во время кыргызско-таджикского конфликта, изготовляются бесплатно за счет средств сотрудников ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194507/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
17 граждан из Баткенской области восстановили свои документы
ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
Мечта сбылась. Памирский кыргыз спустя четыре года получил паспорт
Определены категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
Паспорт кыргызстанки отдали другому человеку. В ГРС нашли виновного
Забрать ID-карту граждане смогут и в выходные дни
Кыргызстанка не смогла обменять паспорт. Его выдали другому человеку
С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
Центры обслуживания населения будут работать до 22.00
В ЦОНах упростили процесс выдачи служебных и дипломатических паспортов
Популярные новости
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
В&nbsp;Московском районе обнаружили майнинг-ферму В Московском районе обнаружили майнинг-ферму
В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены
Бизнес
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
19 мая, среда
15:52
Снижение штрафов. Депутат назвал представителя правительства грабителем Снижение штрафов. Депутат назвал представителя правител...
15:51
Размороженный «Спутник V». Материальный ущерб могут возложить на ЦСМ № 2
15:44
Жители села Максат получили новые документы
15:42
От «Эмгека» баллотировался сын члена ЦИК. Его исключили из списка кандидатов
15:36
Размороженный «Спутник V». Выговор получили пять сотрудников ЦСМ