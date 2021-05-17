Скандал в РПО РМТР. Нового директора не пустили на рабочее место

Нового директора Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР) Мирлана Балыкчиева не пустили на рабочее место. Об этом 24.kg сообщили сотрудники предприятия.
По их словам, они выступают против нового руководства, поскольку Мирлан Балыкчиев ранее уже работал на предприятии и с коллективом у него сложились не очень хорошие отношения.
«Нашего предыдущего директора Усана Джанузакова увольняют без причины. Коллектив РПО РМТР обратился в ОАО «Кыргызтелеком» с просьбой дать разъяснения об освобождении от занимаемой должности, но ответа не получил. Прежнего директора вынудили уволиться. С конца апреля он находится на больничном», — сказали сотрудники.
Напомним, ранее сотрудники Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой не увольнять гендиректора Усана Джанузакова.