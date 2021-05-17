Скандал в РПО РМТР. Нового директора не пустили на рабочее место

Нового директора Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР) Мирлана Балыкчиева не пустили на рабочее место. Об этом 24.kg сообщили сотрудники предприятия.

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По их словам, они выступают против нового руководства, поскольку Мирлан Балыкчиев ранее уже работал на предприятии и с коллективом у него сложились не очень хорошие отношения.

«Нашего предыдущего директора Усана Джанузакова увольняют без причины. Коллектив РПО РМТР обратился в ОАО «Кыргызтелеком» с просьбой дать разъяснения об освобождении от занимаемой должности, но ответа не получил. Прежнего директора вынудили уволиться. С конца апреля он находится на больничном», — сказали сотрудники.

Напомним, ранее сотрудники Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой не увольнять гендиректора Усана Джанузакова.