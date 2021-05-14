Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда Бишкека проходит митинг.

Читайте по теме Взял деньги, но не выполнил работу. Адвоката подозревают в мошенничестве

Участники акции протеста требуют взять под стражу адвоката Темирлана Кожоакматова.

По словам Назиры Далбаевой, адвокат пообещал изменить меру пресечения ее брату Азату Окмоталиеву и его подельникам и взял за услуги $80 тысяч.

«Свои обещания Темирлан Кожоакматов не выполнил. Его подзащитные взяли кредит, чтобы оплатить услуги адвоката. Мы надеемся на справедливость суда и требуем взять под стражу Кожоакматова. Ранее адвоката уже арестовывали, но затем отпустили под домашний арест. Известно, что у него есть родственники, работающие в суде», — сказала она.

Назира Далбаева отметила, что всего от действий адвоката пострадали 12 человек.

Напомним, адвоката Темирлана Кожоакматова подозревают в мошенничестве. По данным потерпевших, юрист представлял интересы подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью А.О. Последний находился под стражей в СИЗО Каракола. За изменение меры пресечения Темирлан Кожоакматов получил от родного брата Азата Окмоталиева $17 тысяч 500. После того как мужчину освободили из-под стражи, адвокат, обещая помочь прекратить уголовное разбирательство в отношении 12 обвиняемых, потребовал еще $60 тысяч. Он получил полную сумму, но не выполнил своих обязательств и деньги не вернул.