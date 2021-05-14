Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда Бишкека проходит митинг.
Участники акции протеста требуют взять под стражу адвоката Темирлана Кожоакматова.
По словам Назиры Далбаевой, адвокат пообещал изменить меру пресечения ее брату Азату Окмоталиеву и его подельникам и взял за услуги $80 тысяч.
«Свои обещания Темирлан Кожоакматов не выполнил. Его подзащитные взяли кредит, чтобы оплатить услуги адвоката. Мы надеемся на справедливость суда и требуем взять под стражу Кожоакматова. Ранее адвоката уже арестовывали, но затем отпустили под домашний арест. Известно, что у него есть родственники, работающие в суде», — сказала она.
Назира Далбаева отметила, что всего от действий адвоката пострадали 12 человек.
Напомним, адвоката Темирлана Кожоакматова подозревают в мошенничестве. По данным потерпевших, юрист представлял интересы подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью А.О. Последний находился под стражей в СИЗО Каракола. За изменение меры пресечения Темирлан Кожоакматов получил от родного брата Азата Окмоталиева $17 тысяч 500. После того как мужчину освободили из-под стражи, адвокат, обещая помочь прекратить уголовное разбирательство в отношении 12 обвиняемых, потребовал еще $60 тысяч. Он получил полную сумму, но не выполнил своих обязательств и деньги не вернул.