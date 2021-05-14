В Московском районе прошла патриотическая акция «Чистая память»

В Московском районе Чуйской области активисты общественного объединения «Славяне Кыргызстана» во время патриотической акции «Чистая память» привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны.

Активисты посетили сразу несколько кладбищ, расположенных в селе Беловодском, Садовом и Предтеченка.

— Желающих участвовать в мероприятии было много. На первое приехали почти 20 человек. Особое внимание уделяли могилам с красной звездой. Именно здесь покоятся ветераны Великой Отечественной войны. Многие захоронения в плачевном состоянии — стерлись таблички и фотографии на памятниках. Скорее всего, могилы пришли в запустение, потому что родственники умерших или уехали из страны, или их просто нет в живых. Все это со временем придется восстанавливать, — рассказал председатель ОО «Славяне Кыргызстана» Вячеслав Губарь.

На кладбище активисты красили оградки и памятники, убирали с могил заросшую траву и мусор.

Фото ОО «Славяне Кыргызстана». Участники акции «Чистая память»

— Акция в районе получила большой общественный резонанс. К нам в объединение стали обращаться люди, которые находятся за пределами Кыргызстана. Они просят навести порядок на могилах их родственников. В ближайшее время планируем продолжить данное мероприятие, — говорит Вячеслав Губарь.

В ближайшие выходные группа вновь отправится по местам захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.