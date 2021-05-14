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Общество

Вымогательство $250 тысяч. В ГКНБ сообщили, где Мелис Аспеков получил синяки

Информация о том, что активиста Мелиса Аспекова подвергли пыткам в СИЗО ГКНБ сотрудники изолятора, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

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Уточняется, что опубликованные в соцсетях фотографии сделаны в начале марта 2021 года, когда Мелис Аспеков получил телесные повреждения. Со слов самого обвиняемого, гематомы он получил 4 марта во время выезда в Первомайский районный суд Бишкека.

«Причину появления телесных повреждений он сообщать отказался и претензий к сотрудникам СИЗО ГКНБ КР не имеет, о чем свидетельствует составленный акт от 11 марта. Действия Мелиса Аспекова ГКНБ расценивает как попытку введения в заблуждение общественности. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. В апреле дело передано в Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее Мелис Аспеков заявил, что предвыборную кампанию кандидата в президенты Садыра Жапарова финансировали братья Жээнбековы. Позже появилась информация о пытках, применяемых к активисту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193949/
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14 мая, пятница
11:50
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