Кыргызстанцы могут обращаться в загсы независимо от места жительства

Граждане Кыргызстана могут независимо от места жительства оформить и получить ряд документов в центрах обслуживания населения. Об этом сообщает ГРС.

Уточняется, что благодаря Единому государственному реестру населения и автоматизированным информационным системам: «ЗАГС», «Паспорт», «Адресно-справочное бюро» уполномоченные сотрудники органов загса могут выдавать документы регистрации населения в любом ЦОНе или отделе загса.

В ноябре 2020 года вступила в силу новая редакция Закона КР «Об актах гражданского состояния», внесен ряд изменений для реализации сервисов, связанных с регистрационными процессами: брак, развод, рождение, перемена фамилии, имени, отчества, смерть. Эти новшества позволили ускорить процесс предоставления государственных услуг, повысить качество и их доступность.

Появилась возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, заключение и расторжение брака, перемена ФИО.

Закон КР «Об актах гражданского состояния» закрепляет право заявителя на обращение в любой орган загса независимо от места жительства.