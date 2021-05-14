Отключение горячей воды в Бишкеке. Возможны порывы трубопровода

17 мая ОАО «Бишкектеплосеть» проведет испытания на плотность тепловых сетей столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Регламентные испытания пройдут в центральной части города (севернее улицы Толстого от ТЭЦ до улицы 7 Апреля, вдоль линии железной дороги от ТЭЦ до улицы Байтика Баатыра) и в южной (улица Жукеева-Пудовкина от железной дороги до улицы Ахунбаева, улица Матросова от Медерова до Ахунбаева).

Цель испытаний — выявление слабых участков тепловых сетей и их устранение.

При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий.

Горожан просят в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий сообщать в диспетчерскую службу Бишкектеплосети или центр поддержки потребителей по телефонам: 611169, 568558, 1980.