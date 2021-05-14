10:40
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Общество

Отключение горячей воды в Бишкеке. Возможны порывы трубопровода

17 мая ОАО «Бишкектеплосеть» проведет испытания на плотность тепловых сетей столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте по теме
Горячую воду в Бишкеке отключат 17 мая

Регламентные испытания пройдут в центральной части города (севернее улицы Толстого от ТЭЦ до улицы 7 Апреля, вдоль линии железной дороги от ТЭЦ до улицы Байтика Баатыра) и в южной (улица Жукеева-Пудовкина от железной дороги до улицы Ахунбаева, улица Матросова от Медерова до Ахунбаева).

Цель испытаний — выявление слабых участков тепловых сетей и их устранение. 

При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий.

Горожан просят в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий сообщать в диспетчерскую службу Бишкектеплосети или центр поддержки потребителей по телефонам: 611169, 568558, 1980.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193924/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Горячую воду в Бишкеке могут отключить после Орозо айта
Систему отопления в жилом доме на улице Чокморова в Бишкеке починили
Ситуация на ТЭЦ. Теплоснабжение в городе восстановлено
ОАО «Бишкектеплосеть» завершило ремонт на улице Токтогула. Дорога открыта
Теплоснабжение жилого дома на улице Скрябина в Бишкеке восстановили
В Бишкектеплосети ответили, почему у жителей вместо горячей текла холодная вода
Жители Бишкека жалуются, что из крана вместо горячей воды течет холодная
С понедельника в домах бишкекчан появится горячая вода
Возобновление подачи горячей воды в Бишкеке обещают начать в срок — 1 июля
Бишкек готовится к подключению горячей воды. Возможны порывы трубопровода
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; изменилась схема пограничного контроля В международном аэропорту «Манас» изменилась схема пограничного контроля
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об&nbsp;изъятом у&nbsp;Атамбаева оружии Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
14 мая, пятница
10:34
Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ
10:32
Коллектив ОАО «Кыргызалтын»: Компанией завладел иностранный гражданин
10:27
Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы
10:16
Отключение горячей воды в Бишкеке. Возможны порывы трубопровода
10:04
Садыр Жапаров одобрил введение внешнего управляющего в акционерных обществах