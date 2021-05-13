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Общество

Минсельхоз призывает крестьян разводить скот согласно природному районированию

Минсельхоз рекомендует животноводам переходить на разведение племенных сельхозживотных и использовать метод породного районирования.

По данным пресс-службы, это делается в целях развития животноводства.

«Министерство сельского, лесного и водного хозяйства настоятельно рекомендует разводить сельхозживотных по породному районированию в связи с экономической целесообразностью, хозяйственной необходимостью размещения сельскохозяйственных пород с учетом продуктивности, племенных качеств, климатических условий и биологических и хозяйственных особенностей животных», — пояснили чиновники.

Например, коров породы алатауская, абердин агунсская, герефордская, буро-швицкая породы рекомендуется разводить во всех областях республики. А в Таласской области, например, Минсельхоз считает предпочтительнее для разведения коров аулиэатинской породы, в Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской областях — симментальской.

Рекомендации также даны для разведения лошадей, коз и овец определенной породы и по регионам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193873/
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