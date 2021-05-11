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Общество

В УВД Баткена рассказали, почему милиция сопровождала таджикские большегрузы

Сотрудники внутренних дел сопровождали три большегрузные машины с таджикскими номерами, чтобы доставить их на территорию УПС Баткена. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным ведомства, три фуры были остановлены 7 мая 2021 года на территории области.

«Не можем точно сказать, откуда груз проехал на территорию страны, но машины остановили в Кызыл-Кие 7 мая. Сегодня в сопровождении ДПС их везли в Баткен. Отметим, на территории Таджикистана находится семь кыргызских фур. Руководители МВД двух государств в результате переговоров приняли решение обменять их», — сказали в УВД.

Отметим, сегодня местные жители остановили три большегрузные машины с таджикскими номерами в Баткене. Большегрузы сопровождала местная милиция. В регионе создана народная дружина из местных активистов, которые патрулируют приграничные трассы, чтобы не допустить ввоза товаров в Таджикистан.

Во время приграничного конфликта из сел Лейлекского района угнали на территорию Таджикистана семь большегрузных машин. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193722/
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