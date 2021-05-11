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Общество

Мэрия Бишкека уверяет, что плакат на площади Ала-Тоо повторно не меняли

Обернувшийся скандалом плакат с изображением немецкого солдата и пленного красноармейца сменили изображением участника Великой Отечественной войны, снайпера морской пехоты Северного флота, уроженца Бурятии Радны Аюшева и больше не меняли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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«Информация о том, что и второй плакат поменяли на другой с изображением панфиловца гвардии старшего сержанта Абиля Нусупбаева, неверная. Его снимок также есть на площади, но напротив первого. Никаких изменений в композицию больше не вносили», — проинформировали в ведомстве.

В муниципалитете также сообщили, что по факту случившегося ведется проверка.

Напомним, снимок с изображением солдата гитлеровской Германии, пленившего красноармейца, в праздничном оформлении площади накануне заметили горожане. Во время войны этот кадр использовался в пропагандистских целях. В социальных сетях это вызвало бурю возмущения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193718/
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