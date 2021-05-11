Посол России: Поставки вакцины «Спутник V» в Кыргызстан будут продолжены

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Жылдыз Бакашова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в КР Николаем Удовиченко.

Она выразила признательность российской стороне за предоставление очередной партии доз вакцины против коронавирусной инфекции.

«Важно отметить, что Кыргызская Республика высоко ценит гуманитарную помощь медицинского назначения, оказываемую правительством Российской Федерации с момента начала пандемии коронавируса, в том числе предоставление российской вакцины «Спутник V», — сказала Жылдыз Бакашова.

По ее словам, важно наращивать темпы вакцинации населения в республике.

Чиновница выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с российской стороной по поставкам в страну вакцин от COVID-19.

Николай Удовиченко заявил, что правительство России придает важное значение данному вопросу, и заверил, что поставки вакцин в Кыргызстан будут продолжаться.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы официального закрытия перекрестного года между двумя государствами в текущем году, возобновления ранее действовавших регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между нашими странами, а также активизации сотрудничества в сфере образования, строительства школ и реализации образовательно-гуманитарных проектов в республике.

Обсуждены актуальные вопросы кыргызско-российского стратегического сотрудничества, в том числе предоставления миграционных послаблений для граждан Кыргызской Республики, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации.