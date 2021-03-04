Улукбек Марипов и Николай Удовиченко обсудили сотрудничество КР и РФ

Премьер-министр Улукбек Марипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызстане Николая Удовиченко. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Глава правительства отметил, что Россия является стратегическим партнером, близким другом Кыргызстана, государства связывают исторические и культурные корни. В ходе встречи обсужден комплекс вопросов, касающихся сфер здравоохранения, образования, культурно-гуманитарного, экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, поддержки совместных кыргызско-российских проектов и других актуальных вопросов партнерства, представляющих взаимный интерес.

«Улукбек Марипов подчеркнул, что правительство проведет соответствующую работу по реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств в рамках совершенного визита президента Садыра Жапарова в РФ. В свою очередь Николай Удовиченко заверил о готовности в оперативном порядке решить актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении.