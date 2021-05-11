Павильоны, заборы, магазин. Что снесли в Бишкеке городские службы

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека и спецподразделения «Тазалыка» продолжают демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в этот раз демонтированы восемь павильонов на улице Огонбаева, один незаконный объект облегченного типа на улице Нарвской. В рамках строительства дорог убраны заборы, магазин, помещение для охраны, киоски на улицах Манаса, Руставели и Ташкентской.

Кроме того, демонтированы шиномонтажная мастерская и навес из легкой конструкции на улице Толстого, точка по продаже курицы-гриль на пересечении улиц Ибраимова и Боконбаева.

После разъяснительных работ в добровольном порядке снесена пристройка к павильону на улице Токтоналиева. Городские службы также убрали 35 рекламных конструкций.

В мэрии просят горожан сообщать о фактах незаконно установленных объектов, отправлять фото и видео по телефону: 0707486162.