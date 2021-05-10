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Общество

В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36

Схема движения автобусного маршрута № 36 изменена. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, теперь автобус не сворачивает с проспекта Жибек Жолу к компании «Шоро» по улице Осмонкула, а едет прямо до улицы Ауэзова («Аламедин-1», «Учкун», «Тунгуч», «Оскон-Ордо»). 

Таким образом, автобус № 36 курсирует от жилого массива «Ак-Орго» до улицы Ауэзова.

«Схема движения изменена для улучшения данного маршрута. Решение согласовано и принято с активным участием жителей этого района», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе напомнили, что любой вопрос или жалобу, в том числе касающиеся общественного транспорта, принимаются по номерам: 1840, 1850. Фото и видеофакты можно присылать на основной WhatsApp-канал мэрии: 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193528/
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