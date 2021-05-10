Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео

В Лондоне в воды Темзы заплыл детеныш кита и застрял в одном из шлюзов. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Evening Standard.
Происшествие случилось вечером 9 мая. Кита заметили выбросившимся на береге в шлюзе на юго-западе британской столицы около 19:00 по местному времени. На место вызвали спасателей, до их прибытия сотрудник лондонского порта поливал животное водой, а ветеринар осматривал его. Также были предприняты попытки заполнить шлюз водой, чтобы кит сам смог выбраться.
Прибывшие спасатели — пожарные и водолазы — к часу ночи извлекли детеныша с берега и перевезли в более комфортное для него место для оценки его повреждений и возможности выпустить на волю. За операцией по спасению кита наблюдали сотни людей, собравшихся у шлюза.
Сообщается, что кит длиной три-четыре метра — предположительно, малый полосатик. Это самый маленький из крупных китов, он вырастает примерно до